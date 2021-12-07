Haber Giriş: 7 Aralık 2021 Salı 15:23Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Batman'da 5 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotoğraf: İHA]
Kozluk ilçesinde yaya olarak şehir merkezine giden Afganistan uyruklu 5 düzensiz göçmen yakalandı.
Batman Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Batman İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar neticesinde yurda kaçak yollarla girdiği tespit edilen yabancı uyruklu şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı.
Açıklamada, "28 Kasım 2021 tarihinde Kozluk İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından icra edilen operasyon neticesinde Siirt-Batman (D-370) Karayolu Tuzlagözü köyü mevkiinde, yaya olarak intikal eden Afganistan uyruklu yasa dışı 5 düzensiz göçmen yakalanmış, göçmenler hakkında 6458 Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'na aykırı davranmaktan idari yaptırım uygulanmış ve Batman İl Göç İdaresine teslim edilmiştir" denildi.
Etiketler: Afganistan Batman Düzensiz Göçmenler
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