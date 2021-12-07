Kaza, sabah 11.30 sıralarında Sinop-Ayancık yolu Sarıkum mevkiinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı 3 araç birbiriyle çarpıştı.

Çarpmanın sonucunda 27 yaşındaki Cevat Çetinkaya ve Cemal Örnek hayatını kaybederken, 59 yaşındaki Fatma Ş., 66 yaşındaki Şeref Ş. ve Recep B. yaralandı. Yaralılar Sinop Atatürk Devlet Hastanesine götürülürken, hayatını kaybeden Cevat Çetinkaya ve Cemal Örnek, Sinop Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.