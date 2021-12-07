İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı sivil trafik ekipleri, Tarlabaşı Bulvarı'nda taksilere yönelik denetim gerçekleştirdi.

Denetimler sırasında durdurulan aracın şase numarası sorgulandı.

Sorgulamada aracın gerçek plakasının olmadığını ve 'İkiz plaka' yapılarak taksi olarak çalıştırıldığı tespit edildi.

20 bin 209 lira ceza kesildi

Araç sürücüsü Ş. D.'ye 'başka bir araca ait tescilli plakayı takmak ve kullanmak', 'yetki belgesiz korsan taşımacılık' ve 'araç tescil belgesini araçta bulundurmamak' suçlarından toplam 20 bin 209 lira cezai işlem uygulandı.

Korsan taksicilik yapıldığı tespit edilen araç ise 60 gün trafikten menedildi.

Sürücü Ş.D. hakkında adli işlem başlatıldı.