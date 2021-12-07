Doğu Akdeniz'de beklenen yağışların, Mersin, Adana, Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli ve çok kuvvetli olmak üzere, genellikle sağanak ve gök gürültülü sağanak, Toroslar mevkiinde ise yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

Açıklamada, sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.