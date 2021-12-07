Haber Giriş: 7 Aralık 2021 Salı 14:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Meteoroloji'den "kuvvetli yağış" uyarısı: Akşam saatlerinde başlayacak
[Fotoğraf: AA]
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, akşam saatlerinden itibaren Doğu Akdeniz'de kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu. Yetkililer, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.
Doğu Akdeniz'de beklenen yağışların, Mersin, Adana, Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli ve çok kuvvetli olmak üzere, genellikle sağanak ve gök gürültülü sağanak, Toroslar mevkiinde ise yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
Açıklamada, sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
Etiketler: Meteoroloji Yağış Kar Yağışı Fırtına
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