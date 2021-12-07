Haber Giriş: 7 Aralık 2021 Salı 14:37Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Van'da 53 tarihi sikke ve obje ele geçirildi
[Fotoğraf: İHA]
Van’ın Özalp ilçesinde jandarma ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda 53 tarihi sikke ve obje ele geçirildi.
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince Özalp ilçesinde ikamet eden S.M. isimli şahsın elinde tarihi eser niteliği taşıyan parçaların olduğu bilgisinin alındığı belirtildi.
Açıklamada, “6 Aralık 2021 günü 15.30 sıralarında bahse konu şahsın evinde arama yapılarak 33 adet sikke ve 20 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen obje ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alınmıştır. Olayla ilgili adli işlemler başlatılmıştır” denildi.
Etiketler: Kaçak Kazı Tarihi Eser Van
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