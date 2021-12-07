Haber Giriş: 7 Aralık 2021 Salı 14:32Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Sıvı sabun ve şampuan kutularından esrar çıktı
[Fotoğraf: DHA]
Diyarbakır Silvan'da sıvı sabun ve şampuan kutularına esrar koyup, kargoya verdikleri iddiasıyla 2'si öğretmen 3 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sabun ve şampuan kutularının içerisine uyuşturucu madde konulup, kargoya verileceği yönünde ihbar aldı.
İhbar üzerine ekipler, ilçedeki tüm kargo şirketlerinin önünde önlem aldı. İlçede öğretmenlik yapan Y.B., İzmir'deki ablası S.B.'ye paket göndermek isterken gözaltına alındı.
Paketi kontrol eden polis, sıvı sabun ve şampuan kutularına gizlenmiş, içime hazır halde toz esrar buldu.
Y.B.’nin ifadesinin ardından öğretmen S.T. ile S.B. de gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2'si öğretmen 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.
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