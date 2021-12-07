Haber Giriş: 7 Aralık 2021 Salı 14:41Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Siirt'te otomobil ile beton mikseri çarpıştı
[Fotoğraf: İHA]
Siirt’te otomobil ile beton mikserinin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu kurtarıldı.
Kaza, Siirt çevre kara yolunda meydana geldi. Kazada, Cemal Ş. yönetimindeki otomobil ile beton mikseri çarpıştı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, UMKE, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
[Fotoğraf: İHA]
Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Etiketler: İtfaiye Siirt Trafik Kazası UMKE
Sıradaki Haber
Meteoroloji'den "kuvvetli yağış" uyarısı: Akşam saatlerinde başlayacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz