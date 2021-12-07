Kaza, Siirt çevre kara yolunda meydana geldi. Kazada, Cemal Ş. yönetimindeki otomobil ile beton mikseri çarpıştı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, UMKE, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

[Fotoğraf: İHA]

Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.