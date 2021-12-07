Haber Giriş: 7 Aralık 2021 Salı 15:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da lahmacun yiyen öğrencilerde zehirlenme şüphesi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Adıyaman'da 9 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Erdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitim gören 9 öğrenci, öğle arasında okul dışında lahmacun yedi.
Bir süre sonra bulantı, karın ağrısı ve baş dönmesi hissi yaşayan öğrenciler, gıda zehirlenmesi şüphesiyle ambulanslarla Adıyaman Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi ile kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Tedavi altına alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Adıyaman
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