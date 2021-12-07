İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, Menderes ilçesindeki bir depodan piyasaya kaçak nargile tütünü sürülmeye çalışıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Teknik ve istihbarı çalışmaların ardından polis, belirlenen 3 depoya eş zamanlı baskın yaptı.

4 şüpheli gözaltına alındı

Adreslerdeki aramalarda, değişik gramaj, paket ve kutular halinde toplam 42 ton kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

Polis, soruşturma kapsamında H.M, M.E, E.D. ve Y.T'yi gözaltına aldı.

[Fotoğraf: İHA]

Şüphelilerin, çevreye nargile tütünü kokusunun yayılmasını önlemek amacıyla depoya koku karışımlı bitki astıkları görüldü.

Piyasa değeri 60 milyon lira

Ele geçirilen malzemeler, tırla İzmir Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Öte yandan, güvenlik kaynakları, operasyon kapsamında ele geçirilen kaçak nargile tütününün tek seferde gerçekleştirilen en yüksek miktar ve piyasa değerinin de yaklaşık 60 milyon lira olduğunu aktardı.

[Fotoğraf: İHA]