Haber Giriş: 7 Aralık 2021 Salı 15:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 55 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
İzmir’in Çeşme ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 55 düzensiz göçmen kurtarılarak karaya çıkarıldı.
Çeşme açıklarında düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu görevlendirildi.
Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 34 düzensiz göçmeni kurtardı.
Türk Sahil Güvenlik ekipleri ayrıca Karaabdullah Burnu açıklarında, Yunanistan unsurlarınca geri itilen lastik bottaki 21 düzensiz göçmeni de karaya çıkardı.
Düzensiz göçmenler işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderilecek.
Etiketler: Sahil Güvenlik Ekonomik Düzenlemeler
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