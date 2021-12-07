Haber Giriş: 7 Aralık 2021 Salı 16:24Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Uyuşturucu satarken yakalandı
[Fotoğraf: İHA]
Samsun'da 4 kişiye uyuşturucu sattığı tespit edilen bir şüpheli, narkotik polisi tarafından uyuşturucu madde ile yakalandı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi'nde uyuşturucu madde ticareti yaptığı bildirilen U.A.'yı takibe aldı. U.A. hakkında yapılan çalışmalarda, şüpheli ile fiziki teması görülen 4 kişide 4 paket uyuşturucu madde ele geçirildi.
[Fotoğraf: İHA]
Olayın ardından U.A.'nın ikametinde yapılan aramada çeşitli miktarda uyuşturucu, 2 hassas terazi, 1 makas, uyuşturucu madde paketleme işleminde kullanılan 2 alüminyum folyo ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 1160 TL ele geçirildi. Şüpheli U.A. "Uyuşturucu madde ticareti yapmak"tan Samsun Adliyesine sevk edildi.
Etiketler: Samsun Uyuşturucu
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