Van’dan Adana’ya iş makinesi taşıyan Salih Baysal yönetimindeki tır, Diyarbakır- Seyrantepe yolundaki alt geçitte sıkıştı.

Baysal'ın ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis, yolu tek taraflı trafiğe kapatırken, iş makinesinin sıkıştığı yerden çıkarılması için sanayiden ustalar çağrıldı.

Uzun süren çalışma sonucu iş makinesinin üst bölümü sökülürken, tır da alt geçitten çıktı.

"Geçer diye düşündüm ama takıldım"

Sürücü Salih Baysal, "Daha önce de bu alt geçitten geçtim. Burayı asfaltlayınca zemin yükselmiş ve alt geçidin yüksekliğini yazan bir tabela görmedim. Geçer diye düşündüm ama takıldım" dedi.