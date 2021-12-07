Haber Giriş: 7 Aralık 2021 Salı 17:11Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Bariyerlere çarpıp devrilen midibüs viyadükte asılı kaldı: 6 yaralı
[Fotoğraf: DHA]
TEM Otoyolu Bağcılar Mevkii Mahmutbey Viyadüğü'nde cezaevi midibüsü kaza yaptı. Kazada 6 kişi yaralandı. Bariyerlere çarparak devrilen midibüsün yarısı bariyerler üzerinde kaldı.
Kaza saat 17.00 sıralarında TEM Otoyolu Bağcılar Mevkii Mahmutbey Viyadüğü'nde, Edirne'den Metris Cezaevi'ne dönen jandarmaya ait midibüs kaza yaptı.
Bariyerlere çarparak devrilen midibüsün yarısı bariyerler üzerinde kaldı.
[Fotoğraf: DHA]
Metrelerce yükseklikten düşme tehlikesi bulunan midibüste bulunan 7 kişiden 6'sı hafif yaralandı.
Kaza nedeniyle trafikte yoğunluk oluştu.
Midibüsü kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Etiketler: İstanbul Trafik Kazası
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