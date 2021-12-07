Kentte yaşayan 24 yaşındaki Rozerin, 16 yaşındaki Aleyna, 15 yaşındaki Dilara Nur, 9 yaşındaki Elif Ecrin ve 6 yaşındaki Ebru Eylül Özdemir kardeşler, 8 ay süren çalışmayla hazırladıkları resimleri, tüm kız çocuklarına örnek olmak için sergiliyor.

Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle Sümerpark Sanat Galerisi'nde "5'i Bir Yerde Karma Resim Sergisi" açan kardeşler, hazırladıkları 87 resmi ziyaretçilere sunuyor.

Sergiyi gezen Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, birbirinden ayrı özellikleri bulunan 5 kız kardeşin, resim konusunda çok yetenekli olduğunu anlattı:

"Arzuladığımız, istediğimiz Diyarbakır gençliği bu. Sanatla, kültürle, sporla, bilimle gündeme gelmesi. Kızlarımızı çok tebrik ediyorum. Bu sergiyi ve farklı sergileri Türkiye'nin farklı şehirlerine taşımak istiyoruz.”

Öğretmen ablalarıyla aynı sergiyi paylaşıyorlar

Kız çocuklarına imkan verildiği takdirde en iyi şekilde kendilerini, ailelerini ve şehirlerini temsil edebileceklerini vurgulayan baba Ramazan Özdemir, “Kız çocukları okusun, küçük yaşta evlendirilmesin. Kızlarımın da amacı buydu. Bu imkân bize tanındığı için çok şanslıyız. Destek veren herkese çok teşekkür ediyoruz" diyor.

Görsel sanatlar öğretmeni Rozerin Özdemir, kardeşleriyle daha önce ayrı resim sergilerinin olduğunu ancak ilk kez ortak bir sergide eserlerini bir araya getirdiklerini söyledi.

Kardeşleriyle çeşitli yarışmalarda derecelerinin olduğunu anlatan Özdemir, "Hep birlikte resim sergisi yapma fikri vardı ve onu gerçekleştirdik" dedi.

Dilara Nur Özdemir de kardeşleriyle aynı sergide yer almanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti.