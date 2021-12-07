Haber Giriş: 7 Aralık 2021 Salı 17:36Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Sinop'ta zincirleme kaza: 2 ölü, 3 yaralı
[Fotoğraf: DHA]
Sinop'un Ayancık ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Kaza, saat 11.30 sıralarında Ayancık ilçesi Sinop-Ayancık yolu Sarıkum mevkisinde meydana geldi.
Ayancık’tan Sinop yönüne giden sürücü R. B., hafif ticari araç ile karşı yönden gelen sürücü C.Ö'nün kullandığı otomobil çarpıştı.
C.Ö'nün kullandığı otomobil, savrulup, karşı yönden gelen sürücü Ş.Ş'nin kullandığı otomobile çarptı.
Kazada, sürücülerden C.Ö ile yanındaki C.C hayatını kaybetti.
R.B., Ş.Ş. ve F.Ş. ise yaralandı.
Kaza yerine sevk edilen yaralılar, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
Etiketler: Sinop Trafik Kazası
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