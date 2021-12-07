Haber Giriş: 7 Aralık 2021 Salı 20:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırıkkale'de tüpten sızan gaz bomba gibi patladı
[Fotoğraf: AA]
Kırıkkale'deki müstakil evde mutfak tüpünden sızan gazın patlaması sonucu yaralanan baba ve oğlu hastaneye kaldırıldı.
Kırıkkale'de Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki bir müstakil evde tüpten sızan gazın sıkışması nedeniyle patlama meydana geldi.
Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Patlama sırasında evde koronavirüs karantinasında oldukları öğrenilen baba Harun ile oğlu Eren Toksoy yaralandı.
Vücutlarında yanıklar oluşan baba ve oğlu, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Patlamanın şiddetiyle evin duvarlarının bir kısmı yıkıldı.
Etiketler: Kırıkkale
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