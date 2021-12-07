Bandırma Asayiş Büro Amirliği ekipleri, üye olduğu alışveriş sitesi aracılığıyla vatandaşları dolandırdığı öne sürülen ve bu suçtan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 24 yaşındaki Ü.O'nun yakalanması için çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından hükümlünün kaldığı eve operasyon düzenleyen ekipler Ü.O. ile evdeki arkadaşı 28 yaşındaki B.O'yu gözaltına aldı.

Hakkında 37 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ü.O, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevi yetkililerine teslim edildi.

Benzer suçlardan 4 ayrı arama kaydının bulunduğu tespit edilen B.O. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.