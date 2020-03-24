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İki operasyonda 9 terörist etkisiz hale getirildi
Bitlis kırsalında eylem hazırlığındaki 3 terörist ile Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 6 terörist etkisiz hale getirildi.
İç güvenlik operasyonları kapsamında, Bitlis kırsalında terör örgütüne yönelik hava destekli operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonda eylem hazırlığındaki 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 6 terörist etkisiz hale getirildi
Öte yandan Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan PKK'lı 6 terörist de etkisiz hale getirildi.
Etiketler: terör operasyonu terör son dakika BitlisSon Güncelleme: 24 Mart 2020 Salı 11:53
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