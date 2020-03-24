Rize'nin Pazar ilçesine bağlı Yeşilköy'de, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca, 766 hektarlık alanda projelendirilen ve temeli 3 Nisan 2017'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atılan Rize-Artvin Havalimanı için 266 hektarlık alanda 88,5 milyon ton taş kullanılacak.

350 kamyonla gece gündüz malzeme taşınan alanda, deniz dolgusuna devam ediliyor. Çalışmalarda kamyonların yanı sıra 2 hafriyat gemisi de kullanılıyor. Günlük 120 bin tona yakın dolgunun yapıldığı havalimanı inşaatında, pist dolgu işlemi sürdürülüyor.

Proje sahasına 3 kilometre uzaklıktaki Kanlımezra ve 7 kilometre uzaklıkta olan Tektaş taş ocaklarından kamyonlarla taşınan taşlar, bağlantı yolu ile denize dökülüyor.

Hafriyat gemilerine kamyonlarla doldurulan taşlar, açıkta 28 metre derinlikte denize boşaltılıyor. Mendireğin iç alanı yaklaşık 2 milyon metrekare olacak ve toplam 2 milyon 400 bin metrekarelik deniz dolgusu yapılacak. Yüzde 62'si tamamlanan projede, tarama ve dolgu imalatı süren pist, apron ve taksi yolu sahalarında önümüzdeki aylarda alt temel ve kaplama imalatlarına başlanması planlanıyor. Yılda 3 milyon yolcu tarafından kullanılması beklenen Rize-Artvin Havalimanı'nın alt yapı çalışmaları, 1 milyar 78 milyon liraya mal olacak.

"Hedef Ekim 2020"

Havalimanı inşaatında incelemelerde bulunan Rize Valisi Kemal Çeber, Türkiye için çok önemli bir yatırım olan Rize-Artvin Havalimanı inşaatının hızla devam ettiğini söyledi.

Vali Çeber, "Havalimanının inşaatında aralıksız 3 vardiya çalışılıyor. Havalimanı inşaatının yüzde 95’i dolgu inşaatı. Kalanı ise üst yapı inşaatından oluşuyor. Üst yapı inşaatının ihalesi bir ay önce tamamlandı, yer teslimi yapıldı. Üst yapı için de çalışmalar başlıyor. Dolgu çalışmalarında yüzde 62 seviyelerine ulaştık. Günlük 120 bin ton dolgu yapılmaya devam ediliyor. Çalışan kamyon sayısı 350 oldu. Üst yapı ile birlikte çalışan iş makinesi sayısı 450’ye yükselecek. Yapılan iş planına göre havalimanını 29 Ekim 2020 tarihine kadar yetiştirmek istiyoruz" dedi.

"50 milyon ton dolgu yapıldı"

Rize'nin iklim durumu ve coğrafi şartları nedeniyle inşaatta bazı zorluklarla karşılaşıldığını söyleyen Vali Çeber, "Yaptığımız işin dünya çapında mühendislik özellikleri, devasa bir deniz dolgusu, ölçütlerinin büyüklüğü gibi nedenleri üst üste koyduğumuzda sürenin biraz uzayabileceğini değerlendiriyoruz. Ama tüm ekiplerimiz 24 saat esasına göre büyük bir gayretle çalışıyor. Toplamda yapılacak 85 milyon ton dolgunun 50 milyon tonu yapıldı. Kalan bölüm için günde 120 bin tonla denize dökülmeye devam ediyor. Bu rakam benim Rize’ye geldiğim ilk zamanlar 60 bin ton civarındaydı. İş takvimini güncellemekten dolayı araç ve çalışan sayısı artırıldı. Belirtilen tarihte yetişmesi için üstün bir gayret ediliyor. İnşallah kalan yüzde 40’lık bölümü de ön gördüğümüz zamanda da tamamlamaya gayret ediyoruz” diye konuştu.