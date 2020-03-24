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Marmara Denizi'nde şiddetli poyraz
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Marmara Denizi'nde şiddetli poyraz, dünden beri deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.
Marmara'da hızı zaman zaman saatte 50 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle Süleymanpaşa sahiline demirleyen yerli ve yabancı bandıralı 9 şilep ve tanker, bugün de bekleyişini sürdürüyor.
Şiddetli poyraz balıkçıları da olumsuz etkiledi. Dün ava çıkamayan tekneler bugün de denize açılamadı.
Hava sıcaklığının 8 derece ölçüldüğü kentte yağışlı hava da etkisini sürdürüyor.
Etiketler: şiddetli poyraz marmara denizi Deniz ulaşımıSon Güncelleme: 24 Mart 2020 Salı 09:41
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