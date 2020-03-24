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Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 6 terörist etkisiz hale getirildi
Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan PKK/YPG'li 6 terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 6 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.
Bakanlığın açıklamasında şöyle denildi:
"Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan bölücü terör örgütü mensubu 6 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız kesintisiz devam edecek."
Etiketler: son dakika msb barış pınarıSon Güncelleme: 24 Mart 2020 Salı 10:46
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