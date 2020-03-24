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TBMM'de termal kamera uygulamasına başlandı
[Fotoğraf: AA]
TBMM'de koronavirüsle mücadele önlemleri kapsamında termal kamera uygulamasına geçildi.
Türkiye'de yeni tip koronavirüs vakasının görülmesinin ardından TBMM'de de tedbirler, Sağlık Bakanlığıyla koordineli olarak hayata geçiriliyor.
Bu kapsamda TBMM'nin Çankaya, Dikmen ve Ayrancı giriş kapılarına, vücut ısısını ölçen termal kameralar yerleştirildi. Meclis'e giriş yapanların termal kamerayla taranmasına başlandı.
Polis ekipleri, vücut ısısı ölçümleri yapıldıktan sonra Meclis'e girişlere izin veriyor.
Etiketler: termal kamera uygulaması tbmm koronavirüs önlemleriSon Güncelleme: 24 Mart 2020 Salı 10:06
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