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Bakan Soylu'dan 65 yaş ve üstü vatandaşlara çağrı
İçişleri Bakanı Soylu, "Büyüklerimiz evde kalarak sadece koronavirüsten değil, elinde telefonla dolaşıp onları kaydeden etkileşim hastalarından da korunacaklardır." açıklamasını yaptı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından alınan koronavirüs önlemleriyle ilgili 65 yaş ve üstüne çağrıda bulundu:
Soylu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
65 yaş ve üstü risk grubunda olan büyüklerimiz evde kalarak sadece koronavirüsten değil, elinde telefonla dolaşıp onları kaydeden etkileşim hastalarından da korunacaklardır— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) March 23, 2020
Etiketler: süleyman soylu koronavirüs koronavirüs önlemleriSon Güncelleme: 24 Mart 2020 Salı 02:14
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