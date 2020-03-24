İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından alınan koronavirüs önlemleriyle ilgili 65 yaş ve üstüne çağrıda bulundu:

Soylu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

65 yaş ve üstü risk grubunda olan büyüklerimiz evde kalarak sadece koronavirüsten değil, elinde telefonla dolaşıp onları kaydeden etkileşim hastalarından da korunacaklardır