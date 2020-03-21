İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunanlar için "İkametten ayrılma kısıtlaması/yasaklanması" konulu genelge gönderdi.

Genelgede "65 yaş ve üzeri ile bağışıklık sistemi düşük, ve kronik akciğer hastalığı, astım, KOAH, kalp/damar hastalığı, böbrek, hipertansiyon ve karaciğer hastalığı olanlar ile bağışıklık sistemini bozan ilaçları kullanan vatandaşların saat 24.00 itibarıyla ikametlerinden dışarı çıkmaları, açık alanlarda, parklarda dolaşmaları ve toplu ulaşım araçları ile seyahat etmeleri sınırlandırılarak sokağa çıkmaları yasaklandı" bilgisi yer aldı.

Koronavirüs salgınında ölüm riski, yaş yükseldikçe çok artıyor. pic.twitter.com/CYhylO4qXK — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 21, 2020

Vefa Sosyal Destek Grubu oluşturulacak

İhtiyaç olması halinde özellikle tek başına yaşayan ve ihtiyaçlarını karşılayacak yakını bulunmayan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların mağdur olmaması, temel ihtiyaçlarını karşılamak için vali/kaymakamların başkanlığında Vefa Sosyal Destek Grubu oluşturulacak.

Grup, il/ilçe emniyet müdürü, il/ilçe jandarma komutanı, vali/kaymakamlar tarafından belirlenecek kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, yerel yönetimler, AFAD, Kızılay ve ihtiyaç duyulacak sivil toplum kuruluşları temsilcilerinden oluşturulacak.

65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlara “Sokağa Çıkma Yasağı” Genelgesihttps://t.co/YlimUsIY3J — T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) March 21, 2020

İhtiyaçlarını 112, 155 ve 156 numaralarına bildirebilecekler

İllerde valiler, ilçelerde kaymakamlar tarafından 65 yaş ve üzeri ile kronik vatandaşların sağlık başta olmak üzere tüm temel ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli tedbirler alınacak.

İkametlerinden ayrılmalarına kısıtlama/yasaklama getirilen vatandaşlar, 112, 155, 156 numaraları üzerinden ihtiyaçlarını bildirebilecekler. Bu çağrıların cevaplandırılması ve gerekli hizmetlerin üretilmesi için ihtiyaç duyulacak sayıda başta kolluk birimleri olmak üzere yeteri kadar kamu görevlisi/ekip ve araç görevlendirilecek.