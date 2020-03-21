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Bakan Koca'dan 'evde kal' çağrısı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Siyami Ersek Hastanesinde Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirdiklerini duyurdu. Bakan Koca, "Vatandaşlarımızın evlerinde kalarak önlemlerini almalarını önemle rica ediyorum" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Koordinasyon Toplantısı'na katıldı.
Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Bizler sahada ülkemiz için önlemler alırken, vatandaşlarımızın da aynı hassasiyetle evlerinde kalarak önlemlerini almalarını önemle rica ediyorum" dedi.
Siyami Ersek Hastanesi’nde Koordinasyon Toplantımızı gerçekleştirdik. Bizler sahada ülkemiz için önlemler alırken, vatandaşlarımızın da aynı hassasiyetle evlerinde kalarak önlemlerini almalarını önemle rica ediyorum. pic.twitter.com/EbbKIiEIVY— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 21, 2020
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