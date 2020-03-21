Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Koordinasyon Toplantısı'na katıldı.

Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Bizler sahada ülkemiz için önlemler alırken, vatandaşlarımızın da aynı hassasiyetle evlerinde kalarak önlemlerini almalarını önemle rica ediyorum" dedi.