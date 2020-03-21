Çin’in Wuhan kentinden çıkan ve dünyayı tehdit etmeye devam eden koronavirüs salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla tüm kurumlar önlemler alıyor.

Alınan tedbirler kapsamında, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından, 65 yaş üstü vatandaşların toplu taşıma hizmetinden ücretsiz yararlanma hakkı geçici süreyle durduruldu. Kararın sebebi ise toplu taşımadan ücretsiz yararlanma hakkının toplu taşıma kullanımını ve salgın riskini artırması.

İzmir'de de askıya alındı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi kabul edilen koronavirüs nedeniyle olağanüstü süreç yaşandığını vurguladı.

Özellikle ileri yaşlardaki bireylerin yer aldığı birinci derecede riskli gruba yönelik koruma tedbirleri aldıklarına dikkati çeken Soyer, "65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın toplu ulaşımda kullandığı avantajlı kartlar İzmir'de geçici olarak askıya alınmıştır" dedi.

"En güvenli yer evimiz"

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, şu sözleri kullandı:

"Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün Antalya'mızda etkisini minimuma indirmek için belediye uygulamalarımızda geçici değişiklikler yapmamız gerekmektedir. Bu kapsamda öncelikli olarak risk grubundaki yaşlıların ve tüm halkımızın sağlığını korumak amacıyla 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanma uygulaması geçici bir süre durdurulmuştur. Tüm önceliğimiz toplum sağlığı. En güvenli yer evimiz. Bu zor günlerin üstesinden birlikte geleceğiz."