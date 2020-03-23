Koronavirüs tehlikesine karşı her geçen gün yeni tedbirler hayata geçiriliyor. Yüksek risk grubunda yer alan 65 yaş ve üstündekiler ile kronik rahatsızlığı olanlara sokağa çıkma yasağı getirildi.

Peki kimler yasak kapsamında olacak; 65 yaş üstü herkes, bağışıklık sistemi düşük olanlar, kronik akciğer hastaları, astım ve koah hastaları, kalp ve damar hastalığı olanlar, böbrek hastaları, hipertansiyon hastaları, karaciğer hastalığı olanlar ve bağışıklık sistemini bozan ilaç kullananlar.

Sokağa çıkma yasağı getirilen 65 yaş ve üstündekiler ile kronik hastaların ihtiyaçlarının giderilmesi içinde önlemler alındı. Vali veya kaymakamların başkanlığında "65 yaş üstü Vefa Sosyal Destek Grubu" oluşturuldu

65 yaş ve üzerindekiler için getirilen sokağa çıkma yasağı kapsamında 3 destek hattı kuruldu. İhtiyaçlarını karşılayacak kimsesi bulunmayanlar 112, 155 ve 156 numaralı telefonlardan yardım isteyebilecek. Maaş çekme ve gıda alışverişi gibi ihtiyaçlar için ekipler devrede.

İhtiyaçlarını karşılayacak kimsesi bulunmayan 65 yaş ve üzerindekiler ile ve kronik hastaların alışverişini kamu görevlileri yapacak.

Uygulama yurt genelinde hayata geçirildi. Belediyeler de ekiplere destek veriyor.

Evden çıkması zorunlu olanlar 155, 156 ve 112'den taleplerini iletecek

İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı bulunanlar için uygulamaya konulan sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin istisnaları belirledi.

Genelgeye göre evden çıkması zorunlu olanlar, 155, 156, 112 acil arama hatları üzerinden taleplerini iletebilecek.

Bu talepler valilik veya kaymakamlıklarda oluşturulan "vefa iletişim merkezleri" tarafından takip edilecek. Uygun görülenler için seyahat belgeleri düzenlenecek. Bu belgeler talep sahiplerine kolluk birimleri tarafından teslim edilecek.

İhtiyaçlarını karşılayacak kimsesi bulunmayan vatandaşların temel ihtiyaçlarının karşılanması süreci “Vefa Koordinasyon Grubu” tarafından yönetilecek.

Bu grubun kararı, görevlendirmesi ve koordinasyonu olmadan hiçbir kurum, kuruluş, STK tarafından yardım faaliyeti gerçekleştirilmeyecek.

Genelge kapsamında olmakla birlikte, hizmetine ihtiyaç duyulabilecek kamu görevlileri ile eczacılar kısıtlamadan muaf olacak.