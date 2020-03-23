Türkiye'de koronavirüs görülmesinin üzerinden 11 gün geçti. Hayatını kaybedenlerin sayısı 37'ye yükseldi. Vaka sayısı ise bin 529 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından paylaştı son bilgileri. "Çabalarımıza rağmen, hastalığa yenik düşen 7 insanımız daha oldu" dedi.

Böylelikle koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 37 oldu.

Sağlık Bakanı Koca, son 24 saate 3 bin 672 testin sonuçlandığını, bu şekilde test yapılan kişi sayısının da, 24 bin 17 kişiye yükseldiğini açıkladı.

Sağlık Bakanı, bu kez sadece yaşlıları değil gençleri de uyardı. Hem de büyük harflerle. "Evlerinizde kalın, salgının dışında değilsiniz" dedi. Risk ortamına girmeyin, hayatınızı yavaşlatın, evde hayat var" mesajını paylaştı.

Bakan Koca ilk mesajının ardından gençlere yönelik bir uyarı daha yayımladı.

"ŞİMDİKİ GENÇLER…" ifadesini kullandı ve "Söze böyle başlayanların eline bugünlerde koz veriyorsunuz" dedi.

"Koronavirüs konusunda fazlasıyla dikkatli olmanızı bekliyorum" mesajını veren Fahrettin Koca, "Hayat demek, hareket demek. Eyvallah. Fakat bir süreliğine başka bir moda geçiyoruz" çağrısı yaptı.

Sağlık Bakanı, "Özgürlük evimizde. HAYAT EVE SIĞAR" uyarısın bir kez daha tekrarladı.