İletişim Başkanlığından alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Kadar Emiri Şeyh Temim bin Hamed es-Sani görüşmesinde, yeni tip koronavirüsle mücadelede iş birliği, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.