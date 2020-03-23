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Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar Emiri Sani ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed es-Sani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İletişim Başkanlığından alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Kadar Emiri Şeyh Temim bin Hamed es-Sani görüşmesinde, yeni tip koronavirüsle mücadelede iş birliği, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 23 Mart 2020 Pazartesi 21:28
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