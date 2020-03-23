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Bakan Albayrak: Sağlık Bakanlığımızın talebini hızla karşıladık
[Fotoğraf: AA]
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Performans ödemelerini tüm sağlık çalışanları için 3 ay üst tavandan yapacağız." dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Sağlık Bakanlığının taleplerini hızla karşıladıklarını duyurdu.
Bakan Albayrak, Twittar'dan yaptığı açıklamada, "Sağlık Bakanlığımızın talebini hızla karşıladık. Performans ödemelerini tüm sağlık çalışanları için 3 ay üst tavandan yapacağız. Bunun için 4,5 milyar TL ek kaynak sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.
32 bin yeni personel alımını da onayladıklarını vurgulayan Bakan Albayrak, "Sağlık çalışanlarımıza müteşekkiriz, onlar için ne yapsak az." değerlendirmesinde bulundu.
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