Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Kadromuza 32 bin personel dahil ediyoruz. Bu dönemde sağlık personelinin ek ödemelerini iyileştirme çabası içindeyiz. Sağlık personelimizin ek ödemelerinin 3 aylık zaman diliminde, tavan yüzde 100 oranında olacağını ifade etmek istiyorum." dedi.

Koca, Bilkent Yerleşkesi'nde gerçekleşen Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede yeni gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin koronavirüse karşı ortaya koyduğu dayanışmanın dünyada neredeyse örneği olmadığını belirten Koca, testlerin hızla yapılmasında, tanı konan hastaların izole edilip tedavi altına alınmasında titiz davrandıklarını söyledi.

Mücadelede çok ciddi bir deneyim kazanıldığını vurgulayan Koca, "Sonuçları daha hızlı öngörüyoruz." ifadesini kullandı.

Koca, dünyayı etkileyen bu salgında mümkün olduğu kadar az kayıp vermek istediklerinin altını çizdi.

Personel sayılarına ilişkin de açıklama yapan Koca, "Kadromuza 32 bin personel dahil ediyoruz." bilgisini verdi. Koca, "Bu dönemde sağlık personelinin ek ödemelerini iyileştirme çabası içindeyiz. Sağlık personelimizin ek ödemelerinin 3 aylık zaman diliminde, tavan yüzde 100 oranında olacağını ifade etmek istiyorum." dedi.

Bakan Koca, "Üniversite hastanelerimize, tüm hastanelerimize bütün malzemeler sağlanmaktadır, sağlanmaya devam edilecektir." diye konuştu.

#SONDAKİKA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Yerli solunum cihazlarının seri üretimine başlıyoruz.https://t.co/ytKb8gwrJN pic.twitter.com/dEFcp65tNH — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 23, 2020

Solunum cihazına ilişkin de Koca, "Yerli cihazın seri üretimine başlıyoruz." açıklamasını yaptı.

Bakan Koca, tanı koymak için kullanılan çalışmalara da değinerek, "Çin'den 50 bin hızlı tarama kiti sabah geldi, devreye girmiş oldu. Perşembe günü ilave 300 bin hızlı tarama kiti gelmiş olacak ve 1 milyona kadar hızlı tarama kitlerini kullanmak üzere bağlantı yaptık." bilgilerini verdi.

Maske teminine ilişkin de değerlendirme yapan Koca, "Türkiye'de üretilen maskeler Türkiye'nin ihtiyacı varken yurt dışına satılmayacaktır." uyarısında bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin sağduyulu politika izlediğinin altını çizerek, tedbirler hakim kılınırsa Türkiye'nin başka ülkeler gibi olmayacağını söyledi.

Koronavirüse karşı aşı geliştirme çalışmalarına ilişkin de Koca, "6 üniversite ve 1 merkeze çağrı yapıldı. Kısıtlamaya gitmeden hepsine destek sağlayacağız." diye konuştu.