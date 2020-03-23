Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık Bakanlığındaki Bilim Kurulu Toplantısı ardından açıklama yaptı.

Sağlık Bakanı Koca'nın konuşmasının satır başları şöyle;

Sağlık çalışanlarımız adına sizlere teşekkür ediyorum. Toplum titiz haberciliği takdir ediyor. Sizi gönülden kutluyorum. Koronavirüsün ortaya çıktığı tarihin üzerinden 104 gün geçti. Dün akşam saatlerinde son tespit edilen vaka sayısını açıkladım. Şüphelilerin takibinde testlerin hızla yapılmasında, tanı konan hastaların izole edilip tedavi altına alınmasında titiz davranıyoruz.

Tanı sayısı dün itibarıyla 1236 olmuştu. Mücadelede çok ciddi bir deneyim kazandık.

Büyüklerimize seslenmek istiyorum onların koronavirüsten etkilenmemeleri konusunda bizler sorumluluk sahibiyiz. Büyüklerimizden sözlerime kulak vermelerini istirham ediyorum. Bu toplumun sizin hayat tecrübelerinize ihtiyacı var. Torunlarınızın sevgi ve ilginize ihtiyacı var bunları hastayken yapamazsınız. Siz de bu seferliğe mahsus bu öğüdü kabul edin. Önünüzdeki zamanı riske atmayın.

Dünyayı etkileyen bu salgında mümkün olduğu kadar az kayıp vermek istiyoruz. Ortaya koyduğumuz dayanışmanın dünyada örneği yok.

Kadromuza 32 personel daha ilave ediyoruz. Bu dönemde sağlık personelinin ek ödemelerini iyileştirme çabası içindeyiz. Sağlık personelimizin ek ödemelerinin 3 aylık zaman diliminde, tavan yüzde 100 oranında olacağını ifade etmek istiyorum.

"Yerli solunum cihazının seri üretimine başlıyoruz"

Üniversite hastanelerimize, tüm hastanelerimize bütün malzemeler sağlanmaktadır, sağlanmaya devam edilecektir. Yerli solunum cihazlarının seri üretimine başlıyoruz.

Çin'den 50 bin hızlı tarama kiti sabah geldi, devreye girmiş oldu. Türkiye'de üretilen maskeler Türkiye'nin ihtiyacı varken yurt dışına satılmayacaktır.

Perşembe günü ilave 300 bin hızlı tarama kiti gelmiş olacak ve 1 milyona kadar hızlı tarama kitlerini kullanmak üzere bağlantı yaptık.

Türkiye sağduyulu politika izledi. Tedbirleri hakim kılarsak, biz başka bir ülke olmayacağız. Felaket senaryolarının kolayca alt üst edeceği bir toplum değiliz.

6 üniversite ve 1 merkeze çağrı yapıldı. Kısıtlamaya gitmeden hepsine destek sağlayacağız.

En güvenilir çözümün evde kalmak olduğunu unutmayalım. Hayat eve sığar.

"İyileşen vakalarımız var"

Önümüzdeki günlerde iyileşen vakalarımızı günbegün açıklayacağız. İyileşen vakalarımızın fazla olduğunu belirtmek istiyorum.

Çin'den olumlu sonuç veren ilaç da bu sabah geldi. Yoğun bakım şartlarında tedavisi devam edenlere uygulanmaya başladı.

Hayatını kaybedenler ileri yaş ve kronik hastalığı da olan grup. Zaten önümüzdeki günlerde bütün vakalarla ilgili yaş aralığı dahil olmak üzere paylaşacağız

Bilim Kurulunda çarşamba günü eğitim konusunu gündeme alacağız.

Ölenlerin yaş aralığı 91 yaşa kadar var, 60'ın altında iki hasta var yani 50-60 arası, onun dışındaki bütün hastalar 61'in üzerinde.

Sağlık personelimiz içinde pozitif olan vakalarımız var. Kit açısından sorunumuz yok, önümüzdeki günlerde kit sayısı daha da artmış olacak.

Ayrıntılar gelecek...