İstanbul'un en kalabalık noktalarından biri olan Kapalıçarşı, İstanbul Valiliğinin koronavirüs salgınına karşı aldığı tedbirler kapsamında geçici olarak kapatıldı.

İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamında Kapalıçarşı geçici olarak kapatıldı. Detayları @trthaber muhabiri Ferit Demirbaş aktardı.https://t.co/bMYryVPT8T pic.twitter.com/GNhOPQe8bk — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 23, 2020