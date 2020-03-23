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Kapalıçarşı kapatıldı
İstanbul'da yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında Kapalıçarşı geçici olarak kapatıldı.
İstanbul'un en kalabalık noktalarından biri olan Kapalıçarşı, İstanbul Valiliğinin koronavirüs salgınına karşı aldığı tedbirler kapsamında geçici olarak kapatıldı.
İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamında Kapalıçarşı geçici olarak kapatıldı. Detayları @trthaber muhabiri Ferit Demirbaş aktardı.https://t.co/bMYryVPT8T pic.twitter.com/GNhOPQe8bk— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 23, 2020
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 23 Mart 2020 Pazartesi 18:29
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