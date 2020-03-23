Koronavirüs tedbirleri had safhada. Tedbirlere uymayanlara yaptırım var. Uyarıları dikkati almayanlara para cezaları kesiliyor

Yaptırımlardan biri, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara. 65 yaş ve üstü olanlar ile kronik rahatsızlığı bulunanlar evden sokağa çıkarsa 3 bin 150 lira ceza alacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı, park ve mesire alanlarında mangal yakılmasını ve pikniği yasakladı.

[Grafik: Hafize Yurt]

Piknik yapan varsa uyarılacak, cezanın miktarı kabahate göre değişiklik gösterebilecek. Tedbirler kapsamında özellikle vatandaşların yoğun olarak kullandıkları piknik alanları da yasaklandı bu yasağa uymayanlar için 387 lira para cezası uygulanacak.

Gruplar halinde asker uğurlayanlara ve cuma namazı için camiye gitmekte ısrar edenlere de para cezası var.

Yasaklara uymayanlara, Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesine göre 3 bin 150 lira ya da Kabahatler Kanunu'nun 32'nci maddesine göre 392 lira para cezası uygulanacak.

Yasaklı olan iş yerlerini açanlara ise 387 lira para cezası var. Cezai işleme rağmen yasağa uyulmazsa da yeniden ceza kesilecek.