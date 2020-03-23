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Uçak kazasıyla ilgili tutuklanan kaptan pilota 'ev hapsi'
[Fotoğraf: AA]
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazasına ilişkin soruşturmada tutuklanan kaptan pilot M.A. ev hapsi koşuluyla tahliye edildi.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, 5 Şubat'ta 177 yolcu ve 6 mürettebatın bulunduğu İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayollarına ait yolcu uçağının pistten çıkması sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildikten sonra tutuklanan M.A'nın nöbetçi hakimlik tarafından aylık tutukluluk incelemesi yapıldı.
Hakimlik, kaptan pilot M.A'nın "ev hapsi" şartıyla tahliyesine karar verdi.
Kaptan pilotun avukatları tarafından daha önce tutukluluğa ilişkin yapılan itiraz reddedilmişti.
Etiketler: pegasus sabiha gökçen havalimanı uçak kazasıSon Güncelleme: 23 Mart 2020 Pazartesi 17:29
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