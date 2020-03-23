Koronavirüs ile mücadelede fedakarca çaba gösteren Sağlık personeli için iyileştirme çalışmaları devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 32 bin yeni personelin istihdam edileceğini duyurdu. "Personelin ek ödemeleri 3 ay boyunca tavan ölçüsünde olacak" ifadelerini kullandı.

Sağlık ordusu güçleniyor. Koronavirüsle mücadele yeni neferler sahaya iniyor.

32 bin yeni sağlık çalışanının göreve başlayacağı haberini Sağlık Bakanı Fahrettin Koca verdi. Koca, üniversite ya da özel hastanelerden istifa edenlerin yeni alınacak personel arasında olmayacağını vurguladı. Mücadelede sahadan kaçmak yok dedi.

Sağlık çalışanlarına ek ödeme yapılacak

Bu dönemde sağlık personelinin ek ödemelerini iyileştirme çabası içinde olduklarının altını çizen Koca, şunları söyledi:

"Bir diğer haberin ise insan kaynağımızın yeterliliği konusunda neredeyse bir güvence değerinde kadromuza 32 bin personel dahil ediyoruz. Sağlık çalışanlarımızla ilgili bu hassasiyetlerde en üst düzey dikkat sahibinin Sayın Cumhurbaşkanımız olduğunu özenle belirtmek istiyorum. Kendisi ile Hazine ve Maliye Bakanımıza bu süreçte gösterdiği hassasiyetten ötürü teşekkürlerimi arz ediyorum. Bu süreçte çalışan Sağlık personelimizin ek ödemelerinin 3 aylık zaman diliminde, tavan yüzde 100 oranında olacağını ifade etmek istiyorum." dedi.