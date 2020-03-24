AK Parti heyeti, infaz düzenlemesini de içeren 3. Yargı Paketi'yle ilgili bilgi vermek için CHP, İyi Parti ve HDP Meclis gruplarına ziyarette bulundu.

AK Parti ilk olarak cuma günü MHP'nin kapısını çalmıştı. İki parti temsilcileri infaz düzenlemesine ilişkin görüş ve önerilerini masaya yatırmıştı.

1 saat 45 dakikalık görüşme

AK Parti bugün ilk olarak saat 10.00 sıralarında CHP temsilcileri ile bir araya geldi. AK Parti Grup Başkanvekilleri Mehmet Muş ve Cahit Özkan, CHP Meclis Grubu'nda CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay ve Engin Özkoç'la görüştü.

Görüşmede, CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, CHP Parti Meclisi Üyesi Bülent Tezcan, CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen ile CHP Ankara Milletvekili Murat Emir de yer aldı.

Özkan ve Muş'a, Adalet Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan ile AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya ve AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç eşlik etti.Görüşme yaklaşık 1 saat 45 dakika sürdü.

AK Parti kurmayları saat 13.00'te de İyi Parti'nin kapısını çaldı. Meclis'te yapılan bu görüşme de 1 saat 45 dakika sürdü.

Görüşmeden sonra açıklama yapan CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, uyuşturucu ve cinsel suçlarda indirime karşı olduklarını vurguladı.

İyi Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan da AK Parti'ye taslakla ilgili çekincelerini ilettiklerini belirtti.

Heyet saat 16.00'da da HDP'yi ziyaret etti. Bu görüşme 1,5 saat sürdü.

Özkan: Önümüzdeki hafta gündeme getirmeyi planlıyoruz

Görüşmelerin ardından açıklama yapan AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, "Teklifi en kısa sürede vereceğiz. Bu hafta Meclis’e sunmayı önümüzdeki hafta da gündeme getirmeyi planliyoruz" dedi.

Pakette neler var?

Taslağa göre, belirli suçlarda infaz süresi üçte ikiden ikide bire inecek.

Cezaevlerinde cezasının yarısını yatanlar koşullu salıverilebilecek.

Bu durum, kasten öldürme ve terör suçlarını kapsamayacak.

Denetimli serbestlikten yararlanmak için ise hükümlülerin cezanın en az yüzde 40'ını çekmeleri öngörülüyor.