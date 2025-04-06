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Türkiye
AA 06.04.2025 08:31

İETT otobüsünde yangın: Küle döndü

İstanbul Ümraniye'de İETT otobüsünde yangın çıktı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İETT otobüsünde yangın: Küle döndü

Cemil Meriç Mahallesi Alemdağ Caddesi'nden Ümraniye istikametine seyir halindeki İETT'ye bağlı özel halk otobüsünün arka kısmından duman çıkmaya başladı.

Durumu fark eden yolcuların uyarması üzerine sürücü, otobüsü durdurarak içeridekileri indirdi.

İhbarın ardından olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

Ölen ya da yaralanan olmadı

Polis ekipleri, yolu trafiğe kapatırken alevler kısa sürede otobüsün tamamını sardı, oluşan yoğun duman etrafa yayıldı.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışmasının ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olayda yaralanan olmazken otobüs kullanılamaz hale geldi.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

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