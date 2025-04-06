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Türkiye
AA 06.04.2025 06:15

İstanbul'da pasaj yangını

İstanbul Sultangazi'de bir pasajda yangın çıktı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü, bir iş yerinde maddi hasar oluştu.

İstanbul'da pasaj yangını

Uğur Mumcu Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerindeki 6 katlı bir pasajın zemin katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangını fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine, belirtilen adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Pasaj içerisinde bulunanlar tahliye edilirken, yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Yangında can kaybı yaşanmazken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Öte yandan, iş yerinde kafeste bulunan 3 kumrudan 2'sinin dumandan etkilenerek öldüğünü gören ekipler, kafesi dışarı çıkarıp sahibine teslim etti.

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İstanbul Yangın İtfaiye
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