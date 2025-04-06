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Türkiye
AA 06.04.2025 05:03

Sakarya'da komşu kavgası: 5 ölü, 5 yaralı

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde komşular arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Sakarya'da komşu kavgası: 5 ölü, 5 yaralı

Beşköprü Mahallesi 3167 Sokak'ta komşu iki aile arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine her iki taraf birbirine tabanca ile ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı.

Ekipler tarafından yapılan incelemelerde Y. Ö. ve O. Ö. ile V. Y'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Komşular arasındaki silahlı kavgada 5 kişi öldü

Olay yerinde yaşamını yitiren 3 kişi cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Ambulanslarla çeşitli hastanelere sevk edilen 7 yaralıdan Ö. Ö. ile F. Y, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Hastanede tedavi altında olan 5 yaralı polis gözetimi altında tutulurken, olayın ardından kısa sürede yakalanan 4 şüpheli de gözaltına alındı.

Öte yandan, Sakarya Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş ile İl Asayiş Şube Müdürü Serkan Kızılay da olay yerinde incelemelerde bulundu.

Olay mahallinde çok sayıda kovan tespit edilirken, 4 tabanca ele geçirildi.

Sakarya'da komşu kavgası: 5 ölü, 5 yaralı

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