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Türkiye
AA 06.04.2025 03:29

Samsun'da trafik kazası: 5 ölü

Samsun'un Çarşamba ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaşamını yitirdi.

Samsun'da trafik kazası: 5 ölü

İlçenin Karaağaç mevkisinde Samsun'dan Ordu istikametine giden Z. A. (59) idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjden karşı şeride geçerek Ordu'dan Samsun istikametine seyir halindeki T. A. (33) idaresindeki otomobile çarptı.

Direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçti, bir başka araca çarptı

Samsun'da trafik kazası: 5 ölü

Kazada otomobil sürücüleri ile araçlarda bulunan G. A. (49) ve A. A. (58) olay yerinde hayatını kaybetti. E. A. (24) ise ağır yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı E.A. Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı. E. A, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Kaza nedeniyle Ordu-Samsun kara yolunda trafik tek şeritten kontrollü olarak veriliyor.

Çarşamba ilçe Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

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