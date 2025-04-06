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Türkiye
AA 06.04.2025 04:45

Çorum'da tur otobüsü kaza yaptı: 23 yaralı

Çorum'un Alaca ilçesinde bir tur şirketine ait otobüsün yoldan çıkarak, yol kenarındaki toprak bölgeye çarpması sonucu 23 kişi yaralandı.

Çorum'da tur otobüsü kaza yaptı: 23 yaralı

Adana Altın Portakal Çiçeği Festivali'nden dönen kişileri taşıyan, İsa T. idaresindeki özel bir tur şirketine ait otobüs, Yozgat-Çorum kara yolu Elicek köyü yakınlarında yoldan çıkarak, yol kenarındaki toprak bölgeye çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine AFAD, polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, 54 kişinin bulunduğu otobüsteki 23 kişi yaralandı.

Bulundukları yerde sıkışan bazı yaralılar, Alaca Belediyesi itfaiye ekiplerince otobüsün camından tahliye edildi.

Çorum'da tur otobüsü kaza yaptı: 23 yaralı

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Alaca Devlet Hastanesi ve kentteki bazı özel hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayı yara almadan atlatan 31 yolcu ise Alaca Belediyesine ait otobüsle kaza yerinden alınarak Çorum Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne nakledilmek üzere yola çıktı.

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Çorum Otobüs Trafik Kazası
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