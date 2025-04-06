Çok Bulutlu 10.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA-İHA 06.04.2025 07:28

Gümüşhane'de heyelan: Dev kayalar yolu kapattı

Gümüşhane Hacıemin 3 Tüneli-Trabzon istikametinde heyelan meydana geldi. Dev kayalar yollar savrulurken olayda ölen ya da yaralanan olmadı, yol iki taraflı ulaşıma kapandı.

Gümüşhane'de heyelan: Dev kayalar yolu kapattı

Hacıemin 3 Tüneli'nin Trabzon istikameti çıkışında taş düşmesi sonucu heyelan meydana geldi.

Olayda can ya da mal kaybı yaşanmadığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Güvenlik tedbirleri kapsamında yol, her iki yönde trafiğe kapatılmış olup, trafik akışı geçici olarak Trabzon-Bayburt-Erzurum istikameti çevre yolu tüneller istikametinden verilmektedir. Şehir geçişleri Hacıemin 3 Tüneli servis yolundan, şehirler arası geçiş yapacakların ise çevre yolu tünellerinden geçiş yapmaları önemle rica olunur."

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

Açıklamada, Karayolları ve AFAD ekiplerinin bölgede gerekli çalışmaları yapabilmesi için güvenlik önlemleri alındığına dikkati çekildi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Öte yandan Vali Aydın Baruş'un heyelan bölgesinde incelemelerde bulunduğu aktarıldı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

ETİKETLER
Gümüşhane Trabzon Heyelan AFAD
Sıradaki Haber
İstanbul'da pasaj yangını
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:06
TBMM gündemi yeni haftada da yoğun: Türkiye'nin ilk "İklim Kanunu" geliyor
09:54
Türkiye ile BAE arasında Afrika konulu istişarelerin ikinci turu yarın yapılacak
09:47
Hız denetimleri bayram tatilinde de 7/24 sürdürüldü
09:29
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan stok vergisi getirileceği haberine yalanlama
09:16
Bakan Bolat BAE'ye gidiyor: Ticaret hacminde hedef 40 milyar dolar
08:55
Washington'da binlerce kişi Filistin'e destek için toplandı
Trump'ın politikaları ABD'de protesto edildi
Trump'ın politikaları ABD'de protesto edildi
FOTO FOKUS
İBB'ye yönelik "yolsuzluk" soruşturması: Firari Ketenci yakalandı
İBB'ye yönelik "yolsuzluk" soruşturması: Firari Ketenci yakalandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ