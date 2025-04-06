Gümüşhane'de heyelan: Dev kayalar yolu kapattı

Hacıemin 3 Tüneli'nin Trabzon istikameti çıkışında taş düşmesi sonucu heyelan meydana geldi.

Olayda can ya da mal kaybı yaşanmadığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Güvenlik tedbirleri kapsamında yol, her iki yönde trafiğe kapatılmış olup, trafik akışı geçici olarak Trabzon-Bayburt-Erzurum istikameti çevre yolu tüneller istikametinden verilmektedir. Şehir geçişleri Hacıemin 3 Tüneli servis yolundan, şehirler arası geçiş yapacakların ise çevre yolu tünellerinden geçiş yapmaları önemle rica olunur."

[Fotoğraf: İHA] [Fotoğraf: İHA]

Açıklamada, Karayolları ve AFAD ekiplerinin bölgede gerekli çalışmaları yapabilmesi için güvenlik önlemleri alındığına dikkati çekildi.

[Fotoğraf: AA]

Öte yandan Vali Aydın Baruş'un heyelan bölgesinde incelemelerde bulunduğu aktarıldı.