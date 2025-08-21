İBB'nin deposu bisiklet mezarlığına döndü

İstanbul’da bisikletle ulaşımı teşvik etmek amacıyla başlatılan Akıllı Bisiklet Kiralama Sistemi (İSBİKE) Projesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İSPARK tarafından 2012 yılında hayata geçirildi. Entegrasyon, altyapı ve bakım işlemleri nedeniyle bazı dönemler kesintili olarak hizmetini sürdüren sistem, 2023 yılı sonlarından bu yana bir buçuk yılı aşkın süredir bakım ve onarım faaliyetinde olduğu gerekçesiyle hizmet vermiyor.

Sistemin mobil uygulaması bu sebeple çalışmazken, uygulamaya girilmek istenildiğinde "2023 yılı sonu itibarıyla İSBİKE Bisiklet Paylaşım Sistemi kapanacak olup bakım onarım dönemine girecektir. Sistemin kapalı olacağı günlerde başta bisikletler olmak üzere tüm sistem donanımları elden geçirilerek, bakım onarım ve yazılım güncellemeleri gibi çalışmalar gerçekleştirilecektir. Anlayışınız için teşekkür eder, sağlıklı günler dileriz." bilgilendirmesiyle karşılaşılıyor.

İstanbullular da bisikletle ulaşımı teşvik etmek amacıyla başlatılan bu uygulamadan bir buçuk yılı aşkın süredir kiralama yapamıyor.

Sisteme ait yüzlerce bisiklet de Kartal Soğanlık Yeni Mahalle'de bulunan İBB Ulaşım Dairesi Başkanlığına bağlı Taşıt Hizmet Kalitesi Uygunluk Kontrolü noktasının yanındaki hurdalık alanda atıl durumda bekletiliyor.

Etrafı brandayla çevrili olan alandaki bisikletlerin peş peşe sıralandığı ancak korunması için herhangi bir önlem alınmadığı gözlendi.

Vatandaşların hizmetine sunulmayan bisikletlerin uzun süredir dış etkenlere maruz kalması ve kullanılmaması nedeniyle deformasyona uğradığı ve bisikletlerin arasından otların yeşererek alanı kapladığı görüldü.

Sistemin ne zaman yeniden hizmete alınacağı konusu belirsizliğini korurken, belediye kaynaklarından edinilen bilgiye göre, ilgili yönetmeliğe ilişkin sürecin tamamlanmasının ardından firmalardan başvuru alınması ve firmalar lisans aldıktan sonra 90 gün içinde bisikletlerini sahada bulundurması planlanıyor.

Kullanılmayan İSBİKE bisikletleri sorunu Meclis'e taşındı

İSBİKE bisikletlerinin söz konusu durumu, zaman zaman İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde de gündeme geldi. Sistemde bisiklet sayısı ve kullanımındaki azalış ile İSBİKE'nin uğradığı zarar meclis üyelerince tartışıldı.

İBB Meclisi'nde 12 Aralık 2024'te yapılan oturumda, son bir yıldır faaliyet göstermeyen İSBİKE bisikletlerinin son durumuna ilişkin soru önergesi verildi.

İBB'nin basın bilgilendirme grubundan 30 Mart'ta "İSBİKE bisikletleri kayboldu" iddiasına ilişkin yapılan açıklamada, mevcut bisikletlerin güncel donanım ve yazılıma ihtiyaç duyması nedeniyle yeni bir sistem ihtiyacının doğduğu belirtilerek, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Paylaşımlı Bisiklet Yönetmeliği Revizyonu 12 Mart tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nden geçti. Projenin 2025 yılının ilk yarısında hayata geçirilmesi planlanıyor." ifadelerine yer verildi.

Bu arada, İBB tarafından hazırlanan Paylaşımlı Bisiklet Yönetmeliği 3 kez değiştirildi. Son olarak revize edilen yönetmelik, 17 Temmuz'da düzenlenen toplantıda oy çokluğuyla Meclis'ten geçti.

Söz konusu toplantıda konuşan AK Partili Meclis Üyesi Muhammet Kaynar, yönetmeliğin üçüncü kez Meclis'e geldiğini, yine kanuna, yasal düzenlemelere aykırı bir yönetmelik getirildiğini belirterek, 2019 öncesi dönemdeki binlerce bisikletin sahadan toplandığını ve hurdalıktaki bisiklet mezarlığında durduğunu aktardı.

Kaynar, 6 aydır da yönetmelikle uğraştıklarını, her ay yönetmeliğin geldiğini ancak hazırlananların uygun olmadığını vurgulayarak, "Bu çıkardığınız yönetmelik yasaya aykırı. Üçüncü defa getirdiğiniz bu yönetmelik, hem üst yasal düzenlemelere aykırı olduğu gibi hem de bu işin verileceği kişiye yönelik tarifler var, ihalede rekabet esastır, rekabeti engelleyici hükümler var, yanlıştır. Gelin zaman kaybetmeyelim, oturalım beraber çalışalım, bu yönetmeliğe biz de katkı verelim. Düzeltelim, doğru hali bir defada çıksın." ifadelerini kullandı.