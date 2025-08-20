Açık 22.5ºC Ankara
AA 20.08.2025 21:39

Bakan Tekin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Terörsüz Türkiye" mektubunu şehit ailesine ulaştırdı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Terörsüz Türkiye" hedefine ilişkin mektubunu Afyonkarahisar'da şehit ailesine teslim etti.

Bakan Tekin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Terörsüz Türkiye" mektubunu şehit ailesine ulaştırdı

Bakan Tekin, Afyonkarahisar programı kapsamında, 7 Eylül 2011 tarihinde şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş İsmail Çınar'ın ailesini ziyaret etti. 

Tekin, burada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Terörsüz Türkiye" hedefine ilişkin mektubunu takdim etti.

Bakan Tekin, şehidin ailesine Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ve gazi ailelerine mektup
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ve gazi ailelerine mektup

Bakan Tekin'e Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Turgay Şahin ve İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci de eşlik etti.

Afyonkarahisar Şehit Terörsüz Türkiye Yusuf Tekin
