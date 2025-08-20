Bakan Tekin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Terörsüz Türkiye" mektubunu şehit ailesine ulaştırdı

Bakan Tekin, Afyonkarahisar programı kapsamında, 7 Eylül 2011 tarihinde şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş İsmail Çınar'ın ailesini ziyaret etti.

Tekin, burada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Terörsüz Türkiye" hedefine ilişkin mektubunu takdim etti.

Bakan Tekin, şehidin ailesine Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye etti.

Bakan Tekin'e Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Turgay Şahin ve İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci de eşlik etti.