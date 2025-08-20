Samsun'da tıra arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Samsun-Ordu kara yolu Evci mevkisinde Yusuf Y. idaresindeki otomobil, yol kenarında park halindeki, Ahmet Ö.'ye ait çekiciye bağlı römorka çarptı.
Römorkun altına giren otomobilin sürücüsü Yusuf Y. ile otomobildeki Okan Y., Nimet C. ve Anıl C. yaralandı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Okan Y'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaralılar, Terme Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü Yusuf Y, kaldırıldığı Terme Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.