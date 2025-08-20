Parçalı Bulutlu 30.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 20.08.2025 16:22

İETT otobüsündeki tartışmada şoföre biber gazı sıkıldı

Fatih'te İETT otobüsünde şoför ile yolcu arasında çıkan kavga sırasında başka bir yolcunun biber gazı sıkması cep telefonuyla kaydedildi.

İETT otobüsündeki tartışmada şoföre biber gazı sıkıldı

Alınan bilgiye göre, Kocamustafapaşa Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde İETT otobüsü yolcu almak için durağa yanaştı.

Bebek arabasıyla otobüse binmek için arka kapıdaki rampayı açmak isteyen kadınla şoför arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine otobüsün içerisindeki kadın yolcu, çantasından çıkardığı biber gazını şoföre doğru sıktı.

Bunun üzerine otobüsteki diğer yolcular, biber gazından etkilenerek araçtan indi.

İETT otobüsü de boş olarak buradan uzaklaştı.

Otobüsün içinde yaşanan kavga ve biber gazı sıkılması, sonrasında yolcuların otobüsü boşaltması cep telefonuyla kaydedildi.

ETİKETLER
İETT
Sıradaki Haber
Bolu'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:40
Otomobilde çıkan yangın ormana sıçradı
16:15
Bakan Işıkhan: Hiçbir çalışanımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz
15:44
Bolu'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
15:22
NATO'dan Türkiye'ye teşekkür mesajı
15:19
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Komisyonda konuşulmamış konuları konuşulmuş gibi ortaya koymak açık bir provokatörlüktür
15:12
TRT Akademi ile kameranın başına geçme zamanı
Artvin'de trafik güvenliği için yamaçlarda kaya temizliği yapıldı
Artvin'de trafik güvenliği için yamaçlarda kaya temizliği yapıldı
FOTO FOKUS
Trafikte kavga ederek ambulansa yol vermeyen 3 kişiye para cezası
Trafikte kavga ederek ambulansa yol vermeyen 3 kişiye para cezası
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ