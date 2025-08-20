Az Bulutlu 30.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 20.08.2025 13:05

Trafikte kavga ederek ambulansa yol vermeyen 3 kişiye para cezası

Sarıyer'de yolun ortasında kavga ederek arkadan gelen ambulansa yol vermeyen 3 kişiye para cezası kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, 18 Ağustos'ta Sarıyer'de 2 sürücü ve 1 yolcu arasında çıkan kavga sırasında arkadan gelen ambulansa yol vermedikleri anlara ait görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, araç plakalarından kimlikleri tespit edilen F.Ş., F.T. ve Z.T.'yi gözaltına aldı.

Yakalanan 3 kişiye, Karayolları Trafik Kanunu'nun "geçiş üstünlüğü bulunan araçlara yol vermemek", "taşıt yolu üzerinde duraklamanın yasak olduğu trafik işaretleri ile belirtildiği yerde duraklamak" ve "taşıt yolu üzerinde yayaların trafiği engelleyecek veya tehlikeye düşürecek şekilde davranışta bulunmak" maddelerinden para cezası uygulandı.

Öte yandan Z.T. hakkında "cebir veya tehdit kullanarak araçların hareket etmesini engellemek, durdurmak" suçundan adli işlem başlatıldı.

ETİKETLER
İstanbul Trafik
Sıradaki Haber
Sındırgı'daki depremin ardından 4 bine yakın artçı sarsıntı oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:12
TRT Akademi ile kameranın başına geçme zamanı
15:13
TRT Akademi video eğitimleri ile geleceği yakalamak çok kolay
15:03
Muşlu aileler DEM Parti önündeki eylemlerini sürdürdü
15:06
Beyaz Saray, ABD'li firmaya satılması için ek süre verilen TikTok'ta hesap açtı
14:41
Katil İsrail'in Gazze'ye sabah saatlerinde düzenlediği saldırılarda 33 Filistinli yaşamını yitirdi
15:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomasi trafiği
Saman işçileri sıcak hava ve toza karşı ekmek mücadelesi veriyor
Saman işçileri sıcak hava ve toza karşı ekmek mücadelesi veriyor
FOTO FOKUS
Trafikte kavga ederek ambulansa yol vermeyen 3 kişiye para cezası
Trafikte kavga ederek ambulansa yol vermeyen 3 kişiye para cezası
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ