Trafikte kavga ederek ambulansa yol vermeyen 3 kişiye para cezası

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, 18 Ağustos'ta Sarıyer'de 2 sürücü ve 1 yolcu arasında çıkan kavga sırasında arkadan gelen ambulansa yol vermedikleri anlara ait görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, araç plakalarından kimlikleri tespit edilen F.Ş., F.T. ve Z.T.'yi gözaltına aldı.

Yakalanan 3 kişiye, Karayolları Trafik Kanunu'nun "geçiş üstünlüğü bulunan araçlara yol vermemek", "taşıt yolu üzerinde duraklamanın yasak olduğu trafik işaretleri ile belirtildiği yerde duraklamak" ve "taşıt yolu üzerinde yayaların trafiği engelleyecek veya tehlikeye düşürecek şekilde davranışta bulunmak" maddelerinden para cezası uygulandı.

Öte yandan Z.T. hakkında "cebir veya tehdit kullanarak araçların hareket etmesini engellemek, durdurmak" suçundan adli işlem başlatıldı.