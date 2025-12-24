Puslu 9.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 24.12.2025 12:22

AJet'ten yurt içi uçuşlarda kampanya

AJet, tüm yurt içi uçuşlarda geçerli olmak üzere 849 liradan başlayan fiyatlarla indirimli bilet kampanyası başlattı.

AJet'ten yurt içi uçuşlarda kampanya

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yurt içinde 41 noktaya seferleri olan AJet, misafirlerine avantajlı seyahat imkanları sunmaya devam ediyor.

Yurt içinde geniş uçuş ağına sahip olan AJet'in indirimli biletleri, bugün saat 11.00'den yarın saat 23.59'a kadar satışta olacak. İndirimli biletler, 2 Şubat-12 Mart 2026 tarihleri arasındaki seyahatlerde kullanılabilecek.

Kampanya kapsamında 168 bin koltuk satışı yapılacak​​​​​​​. Tüm yurt içi (KKTC hariç) tek yön uçuşları kapsayan kampanyayla vergi ve harçlar dahil 849 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunulan "basic" biletler, AJet.com ve AJet'in mobil uygulaması üzerinden alınabilecek.

ETİKETLER
AJet Hava Yolu Ulaşım
Sıradaki Haber
İhracatın yüzde 29,6'sını KOBİ'ler yaptı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:49
ASELSAN, ihracatta ilk 30 hedefiyle rekorlara koşuyor
13:51
Tarihi komisyonun görev süresi uzatıldı
13:34
Elektronik sigara ve şans oyunları reklamlarına karşı mücadele güçlendirilecek
13:28
Yeni asgari ücretin detayları belli oldu
13:22
Atıl taşlık araziler tarıma kazandırılıyor
13:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Dibeybe ile görüştü
Antalya'da anemonlar çiçek açtı
Antalya'da anemonlar çiçek açtı
FOTO FOKUS
Kapıkule'de korkutan kaza: Gümrük memuru iki araç arasında sıkıştı
Kapıkule'de korkutan kaza: Gümrük memuru iki araç arasında sıkıştı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ