AA 20.08.2025 14:59

Muşlu aileler DEM Parti önündeki eylemlerini sürdürdü

Muş'ta çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa götürülmesinden DEM Parti'yi sorumlu tutan aileler, partinin İl Başkanlığı binası önündeki eylemlerine devam etti.

Muşlu aileler DEM Parti önündeki eylemlerini sürdürdü

Her hafta çarşamba günü DEM Parti İl Başkanlığı binası önünde toplanan aileler, çocuklarına "teslim ol" çağrısı yaptı.

Çocuklarının yolunu dört gözle bekleyen aileler, "Anneler direniyor", "Evlat nöbetindeyiz" ve "Artık yeter yakamızdan düşün" yazılı pankart açtı.

Baba Alaattin Koçhan, basın mensuplarına, oğlunun Bursa'dan kaçırıldığını söyledi.

Yıllardır oğlunun yolunu gözlediğini ifade eden Koçhan, şöyle konuştu:

"Oğlumdan hiçbir haber alamadım. Terörsüz Türkiye sürecinden çok memnunuz. Bu süreçte emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Mecliste komisyon kuruldu. Bu komisyon görüşmeler yapıyor. Evlatlarımızın dönmesini bekliyoruz. Oğlum, artık tahammülümüz kalmadı, dönün gelin."

Anne Şahinaz Özcan da kaçırıldığı günden bu yana oğlundan haber alamadığını belirterek, "Oğlum var mı yok mu bilmiyorum. Bu Kürt davası değil. Biz de Kürt'üz. Hiç kimsenin bizim çocuklarımızı alıp götürmeye hakkı yok. Oğlum bir süreç başladı. Gelin, teslim olun." dedi.

Muş
